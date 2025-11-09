Baserat på din prognos, kan AMD potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 254.78 under 2025.

Baserat på din prognos, kan AMD potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 267.519 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AMDON $ 280.8949 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AMDON $ 294.9396 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AMDON $ 309.6866 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AMDON $ 325.1710 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på AMD potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 529.6693.

År 2050 skulle priset på AMD potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 862.7755.