Upptäck viktiga insikter om 0xMonk by Virtuals(MONK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 19:41:08 (UTC+8)
0xMonk by Virtuals (MONK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för 0xMonk by Virtuals(MONK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.27M
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.27M
Högsta någonsin:
$ 0.01200774
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00226641
0xMonk by Virtuals (MONK) Information

0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns.

Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.

Officiell webbplats:
https://www.fereai.xyz/0xmonk
Whitepaper:
https://docs.fereai.xyz/docs/product/0xMONK/

0xMonk by Virtuals (MONK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i 0xMonk by Virtuals (MONK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MONK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MONK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MONK:s tokenomics, utforska MONK-tokens pris i realtid!

