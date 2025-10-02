Odkrijte ključne vpoglede v ZOA AI (ZOA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZOA, raziščite ceno žetona ZOA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ZOA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ZOA AI (ZOA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ZOA? Naša stran za napovedovanje cen ZOA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

