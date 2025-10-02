Odkrijte ključne vpoglede v Yieldification (YDF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The foundation for YDF has been laid for consistent growth and sustainability. Each component coalesces perfectly to deliver the appropriate balance in the protocol to support the underlying infrastructure that will make the project exist and ultimately grow in perpetuity. YDF is the next blue chip in the making.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov YDF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Yieldification (YDF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

