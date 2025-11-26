Kaj je YOUSD

Tokenomika Yield Optimizer USD (YOUSD) Odkrijte ključne vpoglede v Yield Optimizer USD (YOUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Yield Optimizer USD (YOUSD) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Yield Optimizer USD (YOUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 27.93M $ 27.93M $ 27.93M Skupna ponudba: $ 26.54M $ 26.54M $ 26.54M Razpoložljivi obtok: $ 26.54M $ 26.54M $ 26.54M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 27.93M $ 27.93M $ 27.93M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.85688 $ 0.85688 $ 0.85688 Trenutna cena: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Preberite več o ceni Yield Optimizer USD (YOUSD) Kupite YOUSD zdaj!

Informacije o Yield Optimizer USD (YOUSD) Uradna spletna stran: https://www.yo.xyz/ Bela knjiga: https://www.yo.xyz/whitepaper

Tokenomika Yield Optimizer USD (YOUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Yield Optimizer USD (YOUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov YOUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YOUSD. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko YOUSD, raziščite ceno žetona YOUSD v živo!

Napoved cene YOUSD Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YOUSD? Naša stran za napovedovanje cen YOUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona YOUSD zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!