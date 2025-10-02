Odkrijte ključne vpoglede v Yield GATA (YGATA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Yield GATA (YGATA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YGATA, raziščite ceno žetona YGATA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov YGATA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Yield GATA (YGATA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YGATA? Naša stran za napovedovanje cen YGATA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

