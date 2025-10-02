Tokenomika Wombat (WOMBAT)
Tokenomika in analiza cen Wombat (WOMBAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wombat (WOMBAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Wombat (WOMBAT)
Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership
The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world.
There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds.
Tokenomika Wombat (WOMBAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Wombat (WOMBAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WOMBAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WOMBAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko WOMBAT, raziščite ceno žetona WOMBAT v živo!
Napoved cene WOMBAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WOMBAT? Naša stran za napovedovanje cen WOMBAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti