Tokenomika WINK (WINK)
Tokenomika in analiza cen WINK (WINK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WINK (WINK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o WINK (WINK)
WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms.
By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams.
These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund.
This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.
Tokenomika WINK (WINK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike WINK (WINK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WINK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WINK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko WINK, raziščite ceno žetona WINK v živo!
Napoved cene WINK
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WINK? Naša stran za napovedovanje cen WINK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti