Odkrijte ključne vpoglede v WINK (WINK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WINK (WINK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund.

By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WINK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike WINK (WINK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

