Tokenomika WaterNeuron (WTN)

Odkrijte ključne vpoglede v WaterNeuron (WTN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:28:23 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen WaterNeuron (WTN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WaterNeuron (WTN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.44M
Skupna ponudba:
$ 117.06M
Razpoložljivi obtok:
$ 117.06M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.44M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.956263
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.054954
Trenutna cena:
$ 0.08921
Informacije o WaterNeuron (WTN)

WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.

Uradna spletna stran:
https://docs.waterneuron.fi

Tokenomika WaterNeuron (WTN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike WaterNeuron (WTN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WTN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WTN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WTN, raziščite ceno žetona WTN v živo!

Napoved cene WTN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WTN? Naša stran za napovedovanje cen WTN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti