Tokenomika VPS Ai (VPS)

Odkrijte ključne vpoglede v VPS Ai (VPS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:14:16 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen VPS Ai (VPS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VPS Ai (VPS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 609.96K
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 88.04M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 692.80K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.121459
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00230705
Trenutna cena:
$ 0.00692802
Informacije o VPS Ai (VPS)

Decentralized AI & Blockchain $VPS GPU Cloud Ecosystem Our project is centered on democratizing access to high-powered computing through the $VPS GPU Cloud Ecosystem. We offer GPU-equipped Virtual Private Servers tailored for AI and blockchain applications, enabling developers, businesses, and innovators to access the computing resources they need. With the $VPS token and cryptocurrency transactions, our platform simplifies the process of renting these essential services, fostering a secure and decentralized environment for technological advancement. Our aim is to provide the backbone for future developments in AI and blockchain, making powerful computing accessible to all.

Uradna spletna stran:
https://vpsai.io/

Tokenomika VPS Ai (VPS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike VPS Ai (VPS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VPS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VPS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VPS, raziščite ceno žetona VPS v živo!

