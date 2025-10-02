Tokenomika Vicky (VICKY)
Tokenomika in analiza cen Vicky (VICKY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Vicky (VICKY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Vicky (VICKY)
Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art.
We use Eliza Framework
Tokenomika Vicky (VICKY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Vicky (VICKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov VICKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VICKY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko VICKY, raziščite ceno žetona VICKY v živo!
Napoved cene VICKY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VICKY? Naša stran za napovedovanje cen VICKY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
