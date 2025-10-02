Odkrijte ključne vpoglede v Vicky (VICKY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Vicky (VICKY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov VICKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Vicky (VICKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

