Tokenomika Vent Finance (VENT)

Odkrijte ključne vpoglede v Vent Finance (VENT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:30:59 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Vent Finance (VENT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Vent Finance (VENT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 105.54K
Skupna ponudba:
$ 250.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 250.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 105.54K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.18
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00042217
Informacije o Vent Finance (VENT)

VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole.

VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them.

  • Platform-level identity verification: simple, one-time process.
  • Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.
  • Projects selected by the community and vetted by the team.
  • Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)
  • Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.
  • Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.
  • Secure environment for trusted partners and community members to transact.
  • Trusted entity & team in compliance with international regulations.
  • Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.
  • Project Support through Incubation Partners.
Uradna spletna stran:
https://www.vent.finance/

Tokenomika Vent Finance (VENT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Vent Finance (VENT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VENT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VENT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VENT, raziščite ceno žetona VENT v živo!

Napoved cene VENT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VENT? Naša stran za napovedovanje cen VENT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

