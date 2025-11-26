Kaj je V2EX

Tokenomika V2EX (V2EX) Odkrijte ključne vpoglede v V2EX (V2EX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen V2EX (V2EX) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za V2EX (V2EX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Skupna ponudba: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Razpoložljivi obtok: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.01572952 $ 0.01572952 $ 0.01572952 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00252121 $ 0.00252121 $ 0.00252121 Trenutna cena: $ 0.00268709 $ 0.00268709 $ 0.00268709 Preberite več o ceni V2EX (V2EX) Kupite V2EX zdaj!

Informacije o V2EX (V2EX) Uradna spletna stran: https://www.v2ex.com/

Tokenomika V2EX (V2EX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike V2EX (V2EX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov V2EX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov V2EX. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko V2EX, raziščite ceno žetona V2EX v živo!

Napoved cene V2EX Želite vedeti, v katero smer se bo gibal V2EX? Naša stran za napovedovanje cen V2EX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona V2EX zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!