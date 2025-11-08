Današnja cena V2EX

Današnja cena kriptovalute V2EX (V2EX) v živo je $ 0.00316688, s spremembo 0.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz V2EX v USD je $ 0.00316688 na V2EX.

Kriptovaluta V2EX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,199,598, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M V2EX. V zadnjih 24 urah se je V2EX trgovalo med $ 0.00305713 (najnižje) in $ 0.00326431 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01572952, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00252121.

V kratkoročni uspešnosti se je V2EX premaknil -0.77% v zadnji uri in -45.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije V2EX (V2EX)

Tržna kapitalizacija $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,278.658802 999,999,278.658802 999,999,278.658802

Trenutna tržna kapitalizacija V2EX je $ 3.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba V2EX je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999278.658802. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.20M.