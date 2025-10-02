Tokenomika Uncle Sam (USAM)
Tokenomika in analiza cen Uncle Sam (USAM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Uncle Sam (USAM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Uncle Sam (USAM)
Uncle Sam Coin ($USAM) isn’t just another coin in your wallet — it’s your VIP pass to a party where Wall Street jams with the American Dream to the beat of memes! Uncle Sam’s done with taxes and dull tokens — he’s here to say: ‘More freedom than your ex ever promised, and zero boredom!’ Liquidity’s locked, no roadmap — just destiny. Swing by https://usamcoin.com, grab some USAM, and let’s light up crypto history!"
Tokenomika Uncle Sam (USAM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Uncle Sam (USAM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov USAM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov USAM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko USAM, raziščite ceno žetona USAM v živo!
Napoved cene USAM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal USAM? Naša stran za napovedovanje cen USAM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
