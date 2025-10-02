Odkrijte ključne vpoglede v Uncle Sam (USAM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Uncle Sam Coin ($USAM) isn’t just another coin in your wallet — it’s your VIP pass to a party where Wall Street jams with the American Dream to the beat of memes! Uncle Sam’s done with taxes and dull tokens — he’s here to say: ‘More freedom than your ex ever promised, and zero boredom!’ Liquidity’s locked, no roadmap — just destiny. Swing by https://usamcoin.com , grab some USAM, and let’s light up crypto history!"

Zdaj, ko razumete tokenomiko USAM, raziščite ceno žetona USAM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov USAM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Uncle Sam (USAM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal USAM? Naša stran za napovedovanje cen USAM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

