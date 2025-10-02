Tokenomika Edge (EDGE)

Odkrijte ključne vpoglede v Edge (EDGE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:32:12 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Edge (EDGE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Edge (EDGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 66.57M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 203.02M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 327.90M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.97
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.027842638057250423
Trenutna cena:
$ 0.3279
Informacije o Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Uradna spletna stran:
https://www.definitive.fi
Bela knjiga:
https://docs.definitive.fi
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110

Tokenomika Edge (EDGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Edge (EDGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EDGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EDGE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EDGE, raziščite ceno žetona EDGE v živo!

Kako kupiti EDGE

Želite v svoj portfelj dodati Edge (EDGE)? MEXC podpira različne načine nakupa EDGE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Edge (EDGE)

Analiza zgodovine cen EDGE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene EDGE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EDGE? Naša stran za napovedovanje cen EDGE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

