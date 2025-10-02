Odkrijte ključne vpoglede v Unagi Token (UNA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Unagi Token (UNA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Unagi is a next-gen web3 entertainment company, harnessing cutting-edge technology and AI to develop IP and novel storytelling mediums. At the heart of Unagi's universe is Persona, the most hyped and successful NFT mint of 2024. Persona has since expanded into short films and a manga featuring Hana, the main character – now brought to life as an AI agent. The entire ecosystem is powered by UNA – ushering in a new world of tokenised IP. This is storytelling through innovation.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UNA, raziščite ceno žetona UNA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov UNA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Unagi Token (UNA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UNA? Naša stran za napovedovanje cen UNA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.