Današnja cena UGGO

Današnja cena kriptovalute UGGO (UGGO) v živo je --, s spremembo 5.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UGGO v USD je -- na UGGO.

Kriptovaluta UGGO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,265, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B UGGO. V zadnjih 24 urah se je UGGO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UGGO premaknil -0.10% v zadnji uri in -15.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UGGO (UGGO)

Tržna kapitalizacija $ 20.27K$ 20.27K $ 20.27K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.27K$ 20.27K $ 20.27K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija UGGO je $ 20.27K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UGGO je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.27K.