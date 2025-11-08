Današnja cena Jump Tom

Današnja cena kriptovalute Jump Tom (JUMP) v živo je $ 0.000000001727, s spremembo 42.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUMP v USD je $ 0.000000001727 na JUMP.

Kriptovaluta Jump Tom je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JUMP. V zadnjih 24 urah se je JUMP trgovalo med $ 0.000000001525 (najnižje) in $ 0.000000005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JUMP premaknil +7.93% v zadnji uri in -99.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 515.62K.

Tržne informacije Jump Tom (JUMP)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 515.62K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 863.50K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 500,000,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Jump Tom je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 515.62K. Obstoječa ponudba JUMP je --, skupna ponudba pa znaša 500000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 863.50K.