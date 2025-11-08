Današnja cena kriptovalute Jump Tom v živo je 0.000000001727 USD. Tržna kapitalizacija JUMP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JUMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Jump Tom v živo je 0.000000001727 USD. Tržna kapitalizacija JUMP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JUMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Jump Tom (JUMP) v živo je $ 0.000000001727, s spremembo 42.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUMP v USD je $ 0.000000001727 na JUMP.
Kriptovaluta Jump Tom je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JUMP. V zadnjih 24 urah se je JUMP trgovalo med $ 0.000000001525 (najnižje) in $ 0.000000005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je JUMP premaknil +7.93% v zadnji uri in -99.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 515.62K.
Tržne informacije Jump Tom (JUMP)
$ 515.62K
$ 863.50K
500,000,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Jump Tom je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 515.62K. Obstoječa ponudba JUMP je --, skupna ponudba pa znaša 500000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 863.50K.
Zgodovina cene Jump Tom, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000001525
24H Nizka
$ 0.000000005
24H Visoka
$ 0.000000001525
$ 0.000000005
--
--
+7.93%
-42.43%
-99.69%
-99.69%
Zgodovina cen Jump Tom (JUMP) v USD
Sledite spremembam cen Jump Tom za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00000000127283
-42.43%
30 dni
$ -0.000999998273
-100.00%
60 dni
$ -0.000999998273
-100.00%
90 dni
$ -0.000999998273
-100.00%
Današnja sprememba cene Jump Tom
Danes je JUMP zabeležil spremembo $ -0.00000000127283 (-42.43%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Jump Tom
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000999998273 (-100.00%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Jump Tom
Če pogled razširimo na 60 dni, se je JUMP spremenil za $ -0.000999998273 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Jump Tom
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000999998273 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Jump Tom (JUMP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Jump Tom
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Jump Tom, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Jump Tom?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Jump Tom?
People want to know Jump Tom (JUMP) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic decisions about position sizing or exit points.
Napoved cene za kriptovaluto Jump Tom
Napoved cene Jump Tom (JUMP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JUMP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Jump Tom (JUMP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Jump Tom lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Jump Tom v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JUMP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Jump Tom.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Jump Tom
Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."
Jump Tom Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Jump Tom razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Jump Tom
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Jump Tom?
Če bi kriptovaluta Jump Tom rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Jump Tom.
Koliko je kriptovaluta Jump Tom vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Jump Tom je $ 0.000000001727. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Jump Tom še vedno dobra naložba?
Jump Tom ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v JUMP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Jump Tom?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Jump Tom v vrednosti $ 515.62K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Jump Tom?
Cena kriptovalute JUMP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Jump Tom v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena JUMP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Jump Tom?
Na ceno JUMP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par JUMP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Jump Tom gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Jump Tom letos rasla?
Cena kriptovalute Jump Tom bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Jump Tom (JUMP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:59:33 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.