Današnja cena kriptovalute Jump Tom v živo je 0.000000001727 USD. Tržna kapitalizacija JUMP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JUMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Jump Tom v živo je 0.000000001727 USD. Tržna kapitalizacija JUMP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JUMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.000000001727
-42.43%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:59:33 (UTC+8)

Današnja cena Jump Tom

Današnja cena kriptovalute Jump Tom (JUMP) v živo je $ 0.000000001727, s spremembo 42.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUMP v USD je $ 0.000000001727 na JUMP.

Kriptovaluta Jump Tom je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JUMP. V zadnjih 24 urah se je JUMP trgovalo med $ 0.000000001525 (najnižje) in $ 0.000000005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JUMP premaknil +7.93% v zadnji uri in -99.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 515.62K.

Tržne informacije Jump Tom (JUMP)

$ 515.62K
$ 863.50K
--
500,000,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Jump Tom je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 515.62K. Obstoječa ponudba JUMP je --, skupna ponudba pa znaša 500000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 863.50K.

Zgodovina cene Jump Tom, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000001525
24H Nizka
$ 0.000000005
24H Visoka

$ 0.000000001525
$ 0.000000005
--
--
+7.93%

-42.43%

-99.69%

-99.69%

Zgodovina cen Jump Tom (JUMP) v USD

Sledite spremembam cen Jump Tom za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00000000127283-42.43%
30 dni$ -0.000999998273-100.00%
60 dni$ -0.000999998273-100.00%
90 dni$ -0.000999998273-100.00%
Današnja sprememba cene Jump Tom

Danes je JUMP zabeležil spremembo $ -0.00000000127283 (-42.43%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Jump Tom

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000999998273 (-100.00%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Jump Tom

Če pogled razširimo na 60 dni, se je JUMP spremenil za $ -0.000999998273 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Jump Tom

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000999998273 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Jump Tom (JUMP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Jump Tom.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Jump Tom

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Jump Tom, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Jump Tom?

Several key factors influence Jump Tom (JUMP) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community adoption and user engagement
6. Exchange listings and accessibility
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Partnership announcements and collaborations
9. Token utility and use case demand
10. Supply and demand dynamics including token burns or releases

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Jump Tom?

People want to know Jump Tom (JUMP) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic decisions about position sizing or exit points.

Napoved cene za kriptovaluto Jump Tom

Napoved cene Jump Tom (JUMP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JUMP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Jump Tom (JUMP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Jump Tom lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Jump Tom

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Jump Tom? Nakup JUMP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Jump Tom. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Jump Tom (JUMP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Jump Tom bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Jump Tom (JUMP)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Jump Tom

Z lastništvom kriptovalute Jump Tom se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Jump Tom (JUMP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Jump Tom razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Jump Tom spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Jump Tom

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Jump Tom?
Če bi kriptovaluta Jump Tom rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Jump Tom.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:59:33 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

