Tokenomika TRUE (TRUE)
Tokenomika in analiza cen TRUE (TRUE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TRUE (TRUE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TRUE (TRUE)
Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring.
Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.
Tokenomika TRUE (TRUE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TRUE (TRUE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TRUE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRUE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TRUE, raziščite ceno žetona TRUE v živo!
Napoved cene TRUE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRUE? Naša stran za napovedovanje cen TRUE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti