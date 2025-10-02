Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TRUE (TRUE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring.

Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRUE? Naša stran za napovedovanje cen TRUE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.