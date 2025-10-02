Odkrijte ključne vpoglede v Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be.

A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TREEINCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

