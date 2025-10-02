Tokenomika Treble (TREB)

Tokenomika Treble (TREB)

Odkrijte ključne vpoglede v Treble (TREB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Treble (TREB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Treble (TREB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.28M
Skupna ponudba:
$ 42.06M
Razpoložljivi obtok:
$ 10.33M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 13.36M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.814964
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.103499
Trenutna cena:
$ 0.31984
Informacije o Treble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes:

• Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards.

Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://trebleswap.com
Bela knjiga:
https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf

Tokenomika Treble (TREB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Treble (TREB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TREB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TREB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TREB, raziščite ceno žetona TREB v živo!

Napoved cene TREB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TREB? Naša stran za napovedovanje cen TREB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

