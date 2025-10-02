Tokenomika Trader (TDE)

Tokenomika Trader (TDE)

Odkrijte ključne vpoglede v Trader (TDE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:45:50 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Trader (TDE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Trader (TDE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.83M
$ 1.83M
Skupna ponudba:
$ 944.90K
$ 944.90K
Razpoložljivi obtok:
$ 944.90K
$ 944.90K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.83M
$ 1.83M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.15
$ 5.15
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.545218
$ 0.545218
Trenutna cena:
$ 1.94
$ 1.94

Informacije o Trader (TDE)

The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows:

Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project.

A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.

Uradna spletna stran:
https://tokentrader.site/
Bela knjiga:
https://tokentrader.site/whitepaper

Tokenomika Trader (TDE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Trader (TDE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TDE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TDE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TDE, raziščite ceno žetona TDE v živo!

Napoved cene TDE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TDE? Naša stran za napovedovanje cen TDE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti