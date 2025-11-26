Kaj je GLAZE

Tokenomika in analiza cen this coin is so good (GLAZE) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za this coin is so good (GLAZE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 6.39K Skupna ponudba: $ 999.50M Razpoložljivi obtok: $ 999.50M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 6.39K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00007722 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00000623 Trenutna cena: $ 0

Informacije o this coin is so good (GLAZE) Uradna spletna stran: https://glazethiscoin.fun

Tokenomika this coin is so good (GLAZE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike this coin is so good (GLAZE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov GLAZE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GLAZE. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko GLAZE, raziščite ceno žetona GLAZE v živo!

Napoved cene GLAZE Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GLAZE? Naša stran za napovedovanje cen GLAZE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona GLAZE zdaj!

