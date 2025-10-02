Tokenomika The Upsider AI (UP)

Tokenomika The Upsider AI (UP)

Odkrijte ključne vpoglede v The Upsider AI (UP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:27:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen The Upsider AI (UP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Upsider AI (UP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.53M
$ 2.53M
Skupna ponudba:
$ 993.18M
$ 993.18M
Razpoložljivi obtok:
$ 993.18M
$ 993.18M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.53M
$ 2.53M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00588413
$ 0.00588413
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0001267
$ 0.0001267
Trenutna cena:
$ 0.00254498
$ 0.00254498

Informacije o The Upsider AI (UP)

The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments.

This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.

Uradna spletna stran:
https://theupsiderai.com/

Tokenomika The Upsider AI (UP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike The Upsider AI (UP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UP, raziščite ceno žetona UP v živo!

Napoved cene UP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UP? Naša stran za napovedovanje cen UP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti