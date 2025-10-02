Tokenomika The Nation Token (NATO)
Tokenomika in analiza cen The Nation Token (NATO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Nation Token (NATO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o The Nation Token (NATO)
The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement.
- Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use.
- Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO.
- Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution.
- Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem.
Tokenomika The Nation Token (NATO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike The Nation Token (NATO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NATO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NATO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NATO, raziščite ceno žetona NATO v živo!
