Tokenomika THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

Odkrijte ključne vpoglede v THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:46:46 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 26.36K
Skupna ponudba:
$ 978.36M
Razpoložljivi obtok:
$ 978.36M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 26.36K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.006008
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002192
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls

Uradna spletna stran:
https://www.thefinalbitcoincto.com/

Tokenomika THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHITCOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHITCOIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHITCOIN, raziščite ceno žetona SHITCOIN v živo!

Napoved cene SHITCOIN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHITCOIN? Naša stran za napovedovanje cen SHITCOIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti