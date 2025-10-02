Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za THAT (THAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

THAT is a digital currency designed for everyday, real-world payments. The project pairs a non-custodial mobile wallet with a growing directory of participating businesses so users can natively pay for goods and services, with transactions settling in seconds on chain. THAT focuses on a clean, consumer-grade experience: simple checkout flows, and practical merchant tools. The aim is to make crypto as easy to spend as cash while keeping users in control of their funds. THAT supports direct peer-to-peer transfers, in-store payments, and basic account features without relying on banks or card networks.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal THAT? Naša stran za napovedovanje cen THAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

