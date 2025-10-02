Tokenomika THAT (THAT)
Informacije o THAT (THAT)
THAT is a digital currency designed for everyday, real-world payments. The project pairs a non-custodial mobile wallet with a growing directory of participating businesses so users can natively pay for goods and services, with transactions settling in seconds on chain. THAT focuses on a clean, consumer-grade experience: simple checkout flows, and practical merchant tools. The aim is to make crypto as easy to spend as cash while keeping users in control of their funds. THAT supports direct peer-to-peer transfers, in-store payments, and basic account features without relying on banks or card networks.
Tokenomika THAT (THAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike THAT (THAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov THAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov THAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko THAT, raziščite ceno žetona THAT v živo!
Napoved cene THAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal THAT? Naša stran za napovedovanje cen THAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
