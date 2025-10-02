Tokenomika tensorprox (SN91)

Odkrijte ključne vpoglede v tensorprox (SN91), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:41:42 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen tensorprox (SN91)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za tensorprox (SN91), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 965.54K
Skupna ponudba:
$ 2.02M
Razpoložljivi obtok:
$ 2.02M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 965.54K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.11
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.398836
Trenutna cena:
$ 0.477581
Informacije o tensorprox (SN91)

We combine Infrastructure, ML, CyberSecurity Engineering and Bittensor to provide a constantly audited, decentralised platform that protects any connected workflows. First, we specialise in DDoS before expanding to new Attack Vectors.

Uradna spletna stran:
https://www.shugo.io/

Tokenomika tensorprox (SN91): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike tensorprox (SN91) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SN91, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SN91.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SN91, raziščite ceno žetona SN91 v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

