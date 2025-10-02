Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Taurus (TAURUS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Taurus, the Bull 🐂, resonates with the grounding and stabilizing energy of mid-spring, from mid-April to mid-May. Representing strength and reliability, Taurus season is a time to appreciate comfort and persistence. 🌿 Harness the nurturing and steadfast power of Taurus!

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space.

