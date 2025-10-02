Tokenomika TASS HUB (TASSHUB)

Tokenomika TASS HUB (TASSHUB)

Odkrijte ključne vpoglede v TASS HUB (TASSHUB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:33:34 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen TASS HUB (TASSHUB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TASS HUB (TASSHUB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M
Skupna ponudba:
$ 999.74M
$ 999.74M$ 999.74M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.74M
$ 999.74M$ 999.74M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00720563
$ 0.00720563$ 0.00720563
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00248236
$ 0.00248236$ 0.00248236
Trenutna cena:
$ 0.0029677
$ 0.0029677$ 0.0029677

Informacije o TASS HUB (TASSHUB)

TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for.

Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords.

$TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://tasshub.com/
Bela knjiga:
https://www.tasshub.com/whitepaper

Tokenomika TASS HUB (TASSHUB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike TASS HUB (TASSHUB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TASSHUB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TASSHUB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TASSHUB, raziščite ceno žetona TASSHUB v živo!

Napoved cene TASSHUB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TASSHUB? Naša stran za napovedovanje cen TASSHUB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

