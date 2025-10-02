Tokenomika SWquery (SWQUERY)
Informacije o SWquery (SWQUERY)
SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.
Tokenomika SWquery (SWQUERY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SWquery (SWQUERY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SWQUERY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SWQUERY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SWQUERY, raziščite ceno žetona SWQUERY v živo!
