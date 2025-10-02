Odkrijte ključne vpoglede v SWquery (SWQUERY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SWquery (SWQUERY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SWQUERY, raziščite ceno žetona SWQUERY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SWQUERY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SWquery (SWQUERY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SWQUERY? Naša stran za napovedovanje cen SWQUERY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

