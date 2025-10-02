Tokenomika Stride Staked Injective (STINJ)

Tokenomika Stride Staked Injective (STINJ)

Odkrijte ključne vpoglede v Stride Staked Injective (STINJ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:05:31 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Stride Staked Injective (STINJ)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Stride Staked Injective (STINJ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 348.07K
$ 348.07K$ 348.07K
Skupna ponudba:
$ 19.67K
$ 19.67K$ 19.67K
Razpoložljivi obtok:
$ 19.67K
$ 19.67K$ 19.67K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 348.07K
$ 348.07K$ 348.07K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 62.85
$ 62.85$ 62.85
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 17.7
$ 17.7$ 17.7

Informacije o Stride Staked Injective (STINJ)

stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://www.stride.zone/

Tokenomika Stride Staked Injective (STINJ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Stride Staked Injective (STINJ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov STINJ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STINJ.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko STINJ, raziščite ceno žetona STINJ v živo!

Napoved cene STINJ

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STINJ? Naša stran za napovedovanje cen STINJ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti