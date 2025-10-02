Tokenomika SPQR (SPQR)
Tokenomika in analiza cen SPQR (SPQR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SPQR (SPQR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SPQR (SPQR)
SPQR is a meme token inspired by the legacy of Rome and the forward-thinking vision of Elon Musk. The name comes from the Latin phrase Senatus Populusque Romanus, meaning "The Senate and People of Rome," which symbolized unity and power in one of history’s greatest civilizations.
Our project seeks to bring this spirit into the world of cryptocurrency, combining community-driven values with the potential for disruptive innovation. SPQR isn’t just a token—it’s a movement that celebrates the strength of collective action and the transformative power of memes in the modern digital age.
Tokenomika SPQR (SPQR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SPQR (SPQR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SPQR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPQR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SPQR, raziščite ceno žetona SPQR v živo!
Napoved cene SPQR
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPQR? Naša stran za napovedovanje cen SPQR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti