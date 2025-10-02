Odkrijte ključne vpoglede v SolCypher (CYPHER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SolCypher (CYPHER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss.

SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CYPHER, raziščite ceno žetona CYPHER v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CYPHER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SolCypher (CYPHER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CYPHER? Naša stran za napovedovanje cen CYPHER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.