Tokenomika SolCypher (CYPHER)
Tokenomika in analiza cen SolCypher (CYPHER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SolCypher (CYPHER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SolCypher (CYPHER)
SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss.
Tokenomika SolCypher (CYPHER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SolCypher (CYPHER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CYPHER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CYPHER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CYPHER, raziščite ceno žetona CYPHER v živo!
Napoved cene CYPHER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CYPHER? Naša stran za napovedovanje cen CYPHER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti