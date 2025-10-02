Tokenomika Solana Spaces (STORE)

Tokenomika Solana Spaces (STORE)

Odkrijte ključne vpoglede v Solana Spaces (STORE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:32:26 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Solana Spaces (STORE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Solana Spaces (STORE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 515.70K
Skupna ponudba:
$ 972.54M
Razpoložljivi obtok:
$ 972.54M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 515.70K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0039126
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00046192
Trenutna cena:
$ 0.00052907
Informacije o Solana Spaces (STORE)

Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.

Uradna spletna stran:
https://solanaspaces.com

Tokenomika Solana Spaces (STORE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Solana Spaces (STORE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov STORE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STORE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko STORE, raziščite ceno žetona STORE v živo!

Napoved cene STORE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STORE? Naša stran za napovedovanje cen STORE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

