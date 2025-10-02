Odkrijte ključne vpoglede v Solace ($SOLACE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Solace ($SOLACE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.

Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $SOLACE, raziščite ceno žetona $SOLACE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $SOLACE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Solace ($SOLACE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $SOLACE? Naša stran za napovedovanje cen $SOLACE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.