Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sirin Labs (SRN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Sirin Labs (SRN)
Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens.
Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption.
SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology.
Tokenomika Sirin Labs (SRN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Sirin Labs (SRN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SRN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SRN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SRN, raziščite ceno žetona SRN v živo!
Napoved cene SRN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SRN? Naša stran za napovedovanje cen SRN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
