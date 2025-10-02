Odkrijte ključne vpoglede v Shrimp Paste (SHRIMP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shrimp Paste (SHRIMP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

Shrimp Paste is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHRIMP, raziščite ceno žetona SHRIMP v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SHRIMP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Shrimp Paste (SHRIMP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

