Tokenomika Shield protocol (SHIELD)

Tokenomika Shield protocol (SHIELD)

Odkrijte ključne vpoglede v Shield protocol (SHIELD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:32:02 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Shield protocol (SHIELD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shield protocol (SHIELD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 161.56K
$ 161.56K$ 161.56K
Skupna ponudba:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 37.09M
$ 37.09M$ 37.09M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 217.77K
$ 217.77K$ 217.77K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.04020816
$ 0.04020816$ 0.04020816
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00372841
$ 0.00372841$ 0.00372841
Trenutna cena:
$ 0.00435538
$ 0.00435538$ 0.00435538

Informacije o Shield protocol (SHIELD)

Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you.

Uradna spletna stran:
https://www.shieldprotocol.io/
Bela knjiga:
https://shield-pro.gitbook.io/shield

Tokenomika Shield protocol (SHIELD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Shield protocol (SHIELD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHIELD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHIELD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHIELD, raziščite ceno žetona SHIELD v živo!

Napoved cene SHIELD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHIELD? Naša stran za napovedovanje cen SHIELD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti