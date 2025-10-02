Tokenomika Ser Alpha (SERALPHA)
Tokenomika in analiza cen Ser Alpha (SERALPHA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ser Alpha (SERALPHA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Ser Alpha (SERALPHA)
Born on the Solana blockchain, SerAlpha is the ultimate embodiment of strength, strategy, and financial dominance. Inspired by the ethos of elite leadership and unshakable resolve, SerAlpha stands as a beacon for those who navigate the digital frontier with intelligence and power. In a world of volatility, we move with precision—leading the pack, setting the standard, and securing the future of decentralized finance. Join the Alpha Legion and claim your place at the top.
Tokenomika Ser Alpha (SERALPHA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Ser Alpha (SERALPHA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SERALPHA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SERALPHA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SERALPHA, raziščite ceno žetona SERALPHA v živo!
Napoved cene SERALPHA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SERALPHA? Naša stran za napovedovanje cen SERALPHA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti