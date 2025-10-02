Odkrijte ključne vpoglede v SENSUS (SENSUS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SENSUS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SENSUS (SENSUS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

