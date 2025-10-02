Odkrijte ključne vpoglede v SatoshiSync (SSNC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SatoshiSync (SSNC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SSNC, raziščite ceno žetona SSNC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SSNC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SatoshiSync (SSNC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SSNC? Naša stran za napovedovanje cen SSNC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

