Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SatoshiSync (SSNC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SatoshiSync (SSNC)
SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting.
SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool.
As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.
Tokenomika SatoshiSync (SSNC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SatoshiSync (SSNC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SSNC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SSNC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SSNC, raziščite ceno žetona SSNC v živo!
