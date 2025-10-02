Tokenomika Sandy Codex (SANDY)
Tokenomika in analiza cen Sandy Codex (SANDY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sandy Codex (SANDY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Sandy Codex (SANDY)
CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.
Tokenomika Sandy Codex (SANDY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Sandy Codex (SANDY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SANDY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SANDY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SANDY, raziščite ceno žetona SANDY v živo!
Napoved cene SANDY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SANDY? Naša stran za napovedovanje cen SANDY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti