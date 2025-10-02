Tokenomika Sage Universe (SAGE)
Tokenomika in analiza cen Sage Universe (SAGE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sage Universe (SAGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Sage Universe (SAGE)
Sage Universe is all about changing lives, building community, and helping eachother reach their goals. At Sage Universe we believe in the power of coming together and making real meaningful change.
Join us in this awesome journey where YOU Print Hard and Live Smart !
Dream bigger.
Tokenomika Sage Universe (SAGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Sage Universe (SAGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SAGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SAGE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Napoved cene SAGE
