Kaj je S3NSE

Tokenomika S3NSE AI (S3NSE) Odkrijte ključne vpoglede v S3NSE AI (S3NSE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen S3NSE AI (S3NSE) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za S3NSE AI (S3NSE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 11.52K $ 11.52K $ 11.52K Skupna ponudba: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Razpoložljivi obtok: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 11.52K $ 11.52K $ 11.52K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.0072469 $ 0.0072469 $ 0.0072469 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00054861 $ 0.00054861 $ 0.00054861 Preberite več o ceni S3NSE AI (S3NSE) Kupite S3NSE zdaj!

Informacije o S3NSE AI (S3NSE) Uradna spletna stran: https://s3nse.xyz

Tokenomika S3NSE AI (S3NSE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike S3NSE AI (S3NSE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov S3NSE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov S3NSE. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko S3NSE, raziščite ceno žetona S3NSE v živo!

Napoved cene S3NSE Želite vedeti, v katero smer se bo gibal S3NSE? Naša stran za napovedovanje cen S3NSE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona S3NSE zdaj!

