Tokenomika Runnit (RUNNIT) Odkrijte ključne vpoglede v Runnit (RUNNIT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Runnit (RUNNIT) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Runnit (RUNNIT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 139.28K $ 139.28K $ 139.28K Skupna ponudba: $ 984.03M $ 984.03M $ 984.03M Razpoložljivi obtok: $ 984.03M $ 984.03M $ 984.03M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 139.28K $ 139.28K $ 139.28K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00184201 $ 0.00184201 $ 0.00184201 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00014154 $ 0.00014154 $ 0.00014154 Preberite več o ceni Runnit (RUNNIT) Kupite RUNNIT zdaj!

Informacije o Runnit (RUNNIT) Uradna spletna stran: https://www.runnit.fun/coinflip Bela knjiga: https://www.runnit.fun/faq

Tokenomika Runnit (RUNNIT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Runnit (RUNNIT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov RUNNIT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RUNNIT. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko RUNNIT, raziščite ceno žetona RUNNIT v živo!

Napoved cene RUNNIT Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RUNNIT? Naša stran za napovedovanje cen RUNNIT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona RUNNIT zdaj!

