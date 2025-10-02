Odkrijte ključne vpoglede v RUBY (RUBY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RUBY, raziščite ceno žetona RUBY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RUBY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike RUBY (RUBY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RUBY? Naša stran za napovedovanje cen RUBY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

