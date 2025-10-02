Tokenomika Robotics Intelligence (RI)

Tokenomika Robotics Intelligence (RI)

Odkrijte ključne vpoglede v Robotics Intelligence (RI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:54:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Robotics Intelligence (RI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Robotics Intelligence (RI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 23.46K
$ 23.46K$ 23.46K
Skupna ponudba:
$ 999.46M
$ 999.46M$ 999.46M
Razpoložljivi obtok:
$ 993.21M
$ 993.21M$ 993.21M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 23.61K
$ 23.61K$ 23.61K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00117042
$ 0.00117042$ 0.00117042
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00000706
$ 0.00000706$ 0.00000706
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Robotics Intelligence (RI)

Robotics Intelligence is the first open-source, decentralized AI model powering humanoid robots. We're building AI for scalability, adaptability, and security for various use cases, including both industrial and consumer systems. By integrating blockchain technology with advanced artificial intelligence, RI delivers secure, transparent, and scalable intelligence for autonomous humanoids. Robotics Intelligence will enable intelligent autonomous operation with state-of-the-art perception, navigation, and interaction capabilities.

Uradna spletna stran:
https://rimind.io/
Bela knjiga:
https://rimind.io/publications/Robotics_Intelligence_Whitepaper.pdf

Tokenomika Robotics Intelligence (RI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Robotics Intelligence (RI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RI, raziščite ceno žetona RI v živo!

Napoved cene RI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RI? Naša stran za napovedovanje cen RI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti