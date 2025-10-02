Tokenomika RMRK (RMRK)

Tokenomika RMRK (RMRK)

Odkrijte ključne vpoglede v RMRK (RMRK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:00:30 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen RMRK (RMRK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RMRK (RMRK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 136.33K
Skupna ponudba:
$ 10.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 9.03M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 150.92K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 66.22
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00491139
Trenutna cena:
$ 0.01509298
Informacije o RMRK (RMRK)

Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators.

RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token.

Uradna spletna stran:
https://rmrk.app/

Tokenomika RMRK (RMRK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike RMRK (RMRK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RMRK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RMRK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RMRK, raziščite ceno žetona RMRK v živo!

Napoved cene RMRK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RMRK? Naša stran za napovedovanje cen RMRK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

